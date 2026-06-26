Фонд «Защитники Отечества» содействует ветеранам СВО в получении новых навыков и профессиональной реализации

Фонд «Защитники Отечества» продолжает системную работу по содействию ветеранам специальной военной операции в профессиональной реализации, трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела.

«Трудоустройство ветеранов специальной военной операции – это важная часть их возвращения к полноценной мирной жизни. Ветераны СВО обладают уникальным опытом, дисциплиной, ответственностью и готовностью приносить пользу стране. Поэтому наша задача – создать условия, при которых их профессиональный потенциал будет востребован, а переход к гражданской деятельности станет достойным продолжением служения Родине», – отметила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Самарская область входит в ТОП-5 лидеров по трудоустройству, более 80% вернувшихся ветеранов успешно трудоустроены. В рамках развития сотрудничества с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и работодателями – филиалом фонда заключено более 50 прямых соглашений с крупными предприятиями Самарской области.

Среди отечественных работодателей отмечается повышенный спрос на высококвалифицированных работников. Чтобы соответствовать этим требованиям, у ветеранов есть возможность повысить уровень образования или пройти профессиональную переподготовку. По вопросам обучения и переобучения, в том числе по региональной программе «СВОё дело», в фонд обратились порядка 300 человек, направлены на обучение свыше 250 человек.

Руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова подчеркнула:

«Ветераны СВО, закаленные фронтом, отличаются исключительной дисциплиной и надежностью. Наш долг – сделать так, чтобы их профессионализм не остался невостребованным, а трудовая деятельность стала логичным продолжением их ратного подвига во благо России».

Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» сотрудничает с ведущими образовательными организациями региона. Ветеранам также доступно обучение онлайн в Университете «Синергия». Стоит подчеркнуть, что полная (100%) компенсация стоимости платного обучения (СПО и ВУЗ) в Самарской области возможна в рамках льгот для участников СВО.

С 2025 года, совместно с ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» разработана и реализуется программа высшего образования «Социальное проектирование в государственном управлении» для получения профессиональных компетенций студентами и выпускниками «Школы героев» – первая и единственная комплексная программа подготовки высококвалифицированных, компетентных специалистов и руководителей со знаниями в области государственного и муниципального управления, социологии и проектного управления.

Второй год подряд при поддержке и содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества» ветераны СВО успешно трудоустроены в сферу управления автономных систем.

Ярким подтверждением служит история ветерана СВО Владислава Яковлева. Выпускник региональной программы «Школа героев», он с первых дней выбрал для себя путь наставника и просветителя. Сегодня, начиная с 2026 года, Владислав трудится педагогом в центре военно-патриотического воспитания «Авангард» по направлению БПЛА. Совместно с самарским филиалом фонда «Защитники Отечества» реализует совместные проекты, помогая боевым товарищам находить себя в новых профессиях.

Не менее вдохновляющий путь проделал и другой ветеран — Виктор Веретельник. С 2023 по 2024 год он работал социальным координатором в филиале фонда «Защитники Отечества». Но Виктор Викторович не остановился на достигнутом: он прошёл уникальное обучение, организованное фондом, и получил востребованную специальность пилота сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов, освоив современные технологии аэромониторинга и обработки полей. Полученные знания и навыки открыли перед ним новые горизонты, и уже с 2025 года он работает специалистом в перспективной компании ООО «ДЕЛЬТАТЕХСЕРВИС».

В Самарской области филиалом фонда совместно с АО «РоссельхозБанк» и ПАО Сбербанк реализуется программа «Школа фермера», где уже прошли обучение 13 человек в составе ветеранов СВО и членов их семей, а также образовательные программы с трудоустройством на платформе СБЕРа «Нетология», на которой 30 участников – ветеранов СВО прошли обучение и продолжают проходить.

Самарским филиалом фонда выстроено взаимодействие с государственными и не государственными организациями, крупными работодателями в регионе.

Среди ключевых организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве: ГКУ Самарской области «Управляющий центр занятости населения», ​центр «Мой бизнес», компания «Транспорт будущего», научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», АО «АВТОВАЗ», УФСИН, филиал ОАО «РЖД» и другие.

Кроме того, Минобрнауки РФ совместно с госкорпорацией «Ростех», МГТУ им. Н. Э. Баумана и фондом «Защитники Отечества» запустило программу подготовки к поступлению в технические университеты. Ее цель – помочь участникам СВО адаптироваться к учебному процессу, восполнить знания и уверенно пройти вступительные испытания. Такой формат поддержки открывает для ветеранов новые возможности профессионального развития и позволяет им применить свой опыт в востребованных инженерных и технологических направлениях. С учетом этого опыта проект в дальнейшем может быть масштабирован на другие вузы страны.

При поддержке фонда ветераны развивают управленческий потенциал и находят для себя новые возможности. Так, особое внимание уделяется кадровым программам. Так, при поддержке и содействии филиала фонда «Защитники Отечества» многие ветераны – выпускники федеральной программы «Время героев» и региональной программы «Школа героев», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, сегодня достойно трудятся в системе государственного и муниципального управления, занимая руководящие должности. В первом потоке программы «Школа героев» прошли обучение 45 ветеранов СВО, во втором потоке – 40.

Фонд «Защитники Отечества» также поддерживает предпринимательские инициативы героев. По решению Президента России с 1 января 2026 года ветераны спецоперации получили возможность открывать собственное дело с помощью механизма социального контракта. Самарский филиал фонда выдал уже более 120 рекомендаций на открытие своего дела, более 50 ветеранов оформили социальный контракт.

Особое внимание уделяется ветеранам специальной военной операции с инвалидностью, которые зачастую возвращаются к работе на производственные предприятия. С прошлого года фонд «Защитники Отечества» привлекает их к участию в чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В перечень компетенций, где ветераны могут продемонстрировать свои навыки, входят такие специальности, как «слесарное дело», «сварочные технологии», «электромонтаж» и многие другие. Чемпионат проводится два года подряд для участников СВО в Казани. Более 800 защитников со всех субъектов РФ уже выразили желание участвовать и подали заявки.

Фото: Фонд «Защитники Отечества»