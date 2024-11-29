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Больницу в Стройкерамике могут не сдать в срок

29 ноября 2024 17:01
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Больницу в Стройкерамике могут не сдать в срок
Координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Самарской области Анна Дубасова и актив партпроекта выясняли причины и недочёты строительства, которые привели к очередному переносу сроков сдачи в эксплуатацию больницы в посёлке Стройкерамика.
 

Медицинское учреждение рассчитано на 1062 посещения в смену, из них 732 взрослых пациента и 330 детей. Площадь здания составляет порядка 11 тысяч квадратных метров. После окончания строительства в поликлинике будет организован приём врачей терапевтических и педиатрических участков, а также врачей узких специальностей. Запланировано  открытие стоматологической, клинико-диагностической и рентгенологической служб. Поликлиника будет обслуживать все население Кошелев-Парка, где проживает более 30 тысяч жителей.

Новая больница в Кошелев-парке не готова к открытию, к такому заключению пришли члены общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее». Медицинское учреждение в рамках национального проекта «Здравоохранение» начали строить с июля 2022 года, открытие планируется на 25 декабря текущего года. Как подчеркнула координатор партпроекта «Здоровое будущее» в Самарской области, депутат фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Анна Дубасова,  несмотря на то, что строительная готовность объекта составляет 90%, поликлиника может не открыть свои двери в срок.

На стройплощадке поликлиники участники партийного проекта проконтролировали ход строительства объекта. Планировалось, что  в начале ноября подрядчик получит заключение госстройнадзора, но заключение до сих пор отсутствует.

«В Кошелев-Парке основная часть населения - молодая, здесь очень много детей, поэтому существует дефицит медицинской помощи. Поступает масса обращений и к главе региона, и в партию «Единая Россия», и в другие инстанции о необходимости строительства этого здания. В рамках национального проекта «Здоровье» были выделены федеральные 2,6 млрд рублей на строительство этого здания, жители очень ждут открытия. Как к депутату от этой территории, ко мне обращались множество людей, поскольку доступность медицинской помощи здесь очень ограничена. Мы так ждем этот проект, но сейчас понимаем, что подрядчик не укладывается в те сроки, которые были анонсированы»,  - отметила  координатор партпроекта «Здоровое будущее» Анна Дубасова.  

Она отметила, что в ближайшее время на заседании фракции партии «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе будет рассмотрен вопрос о разработке и принятии консолидированного решения относительно необходимых мер по приведению здания поликлиники в надлежащее состояние и обеспечению его скорейшего ввода в эксплуатацию.

«Пройдя по этому комплексу зданий, мы поняли, что в таком состоянии объект принят быть не может. В этих условиях медицинскую помощь в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами осуществлять нельзя. Есть ряд доработок, которые подрядчик должен принять и исправить  за счёт собственных средств. Только тогда будет опять общественная приёмка, которая позволит понять, может ли объект эксплуатироваться» - прокомментировал ситуацию председатель общественного совета партийного проекта «Здоровое будущее» в Самарской области Андрей Орлов.

Он также указал на обязательность соблюдения требований, связанных с безопасностью оказания медицинской помощи.

Депутаты фракции будут держать на контроле ход и качество  строительства этого социально значимого объекта и в целом программы модернизации первичного звена здравоохранения, подчеркнула

«Партийный десант» прошёл в рамках выездного мероприятия фракции «Единая Россия» в Самарской Губернской Думе по вопросам реализации национального проекта «Здравоохранение», региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, Народной программы Партии и федерального партийного проекта «Здоровое будущее» на территории Самарской области.

С ходом строительства поликлиники также ознакомились врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская, заместитель главного врача Волжской районной клинической больницы Иван Хоменко и представители администрации Волжского района.

Участники рейда считают, что до начала эксплуатации поликлиники необходимо устранить все недочёты и многочисленные дефекты внутренней отделки, завезти всю необходимую медицинскую технику, мебель и инвентарь. Кроме того, необходимо обеспечить транспортную и пешеходную доступность медучреждения для будущих пациентов.

 

Теги: Единая Россия

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