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Жители Кинель-Черкасского района проходят вакцинацию в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах

14 мая 2021 12:27
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Жители Кинель-Черкасского района проходят вакцинацию в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах

Передвижные фельдшерско-акушерские пункты помогают жителям отдаленных сел проходить диспансеризацию, профилактические осмотры, делать профилактические прививки от новой коронавирусной инфекции рядом с домом.

Напомним, в начале апреля Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров передал 19 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов учреждениям здравоохранения губернии, в том числе три в Кинель-Черкасский район.  Поставка необходимых региону ФАПов стала возможной благодаря усилиям власти региона по развитию первичного звена здравоохранения и отстаиванию интересов области на федеральном уровне. Развитие первичной медико-санитарной помощи — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

 «Один из трех мобильных ФАПов закреплен за Тимашевской врачебной амбулаторией, — рассказала врач районной больницы Любовь Аксененко. — Мы выезжаем на мобильном ФАПе по населенным пунктам Кинель-Черкасского района, которые закреплены за нашим врачебным участком – это населенные пункты Репьевка, Чернигово, Сад-город. Выезжаем и на предприятия – птицефабрику, Раменский кондитерский комбинат, оповещаем людей и работаем с жителями. В день прививаем от новой коронавирусной инфекции до 40 жителей».

Любовь Юрьевна сама переболела новой коронавирусной инфекцией, поэтому планирует привиться позже, а всех остальных: дочь, родственников, знакомых, соседей, одноклассников — убедила сделать прививки.

«Я сама болезнь перенесла довольно терпимо, но есть значительное количество людей, у которых болезнь протекает очень тяжело, вплоть до смертельного исхода, — предостерегает врач. — Вирус поражает легочную систему, затрагивает сердечно-сосудистую систему, и для тех, кто в пожилом возрасте имеет сопутствующие заболевания – сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, прививаться надо обязательно. Прививка – это главный выход из пандемии. И если большая часть жителей привьется, люди перестанут болеть».

С начала года, когда в районе началась вакцинация, на Тимашевском врачебном участке первый компонент вакцины сделали более тысячи человек. И практически все они – 97-98% — перенесли ее без каких-либо осложнений. У некоторых были незначительное повышение температуры, небольшая сонливость, боль в суставах. Так что в основном все перенесли прививку легко.

Теги: вакцинация диспансеризация коронавирус

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