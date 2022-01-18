Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа в специальных пунктах

Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа, они могут воспользоваться услугами мобильного медицинского комплекса или посетить пункт вакцинации.
График работы на ближайшую неделю:
17 января 2022 г. Понедельник:
• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;
• ДК «Восток», ул. Нефтебазная, 11А, пункт вакцинации с 8.00 – 20.00;
18 января 2022 г. Вторник:
• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;
• ДК «Горизонт», ул.50 лет Октября, 14, пункт вакцинации 8.00 – 20.00;
• ул. Керамическая, 32, 10.00 – 12.00;
• ул. Карбышева, 24, 13.00 – 15.00;
19 января 2022 г. Среда:
• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации с 10.00 – 16.00;
• Площадь у Драмтеатра, Советская, 92, 10.00 – 16.00;
20 января 2022 г. Четверг:
• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;
• Площадь у Драмтеатра, ул. Советская, 92, 10:00 – 16:00;
21 января 2022 г. Пятница:
• Площадь у Драмтеатра, ул. Советская, 92, 10:00 – 16:00
22 января 2022 г. Суббота:
• М-н «Универмаг», ул. Свердлова, 3, 10:00 – 14:00
Экспресс-тестирование на COVID-19 можно пройти 18, 19 и 20 января с 10.00 до 16.00 в мобильном пункте вакцинации на Площади у Драмтеатра, ул. Советская, 92.