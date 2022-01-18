Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа в специальных пунктах

Я нашел ошибку
Главные новости:
За минувшие сутки с улично-дорожной сети Самары было вывезено 4,5 тысяч тонн снега.
Владимир Василенко поставил задачу увеличить количество вывезенного из Самары снега до 8 тысяч тонн в сутки
Представители обслуживающих организаций обязаны обрабатывать контактные поверхности, в том числе поручни, перила, дверные ручки, почтовые ящики, кнопки домофона и лифта. 
В Самаре продолжается дезинфекция подъездов жилых домов 
Одна из основных целей Климатической стратегии – снижение Сбером до 2023 года выбросов парниковых газов.
Сбер принял Климатическую стратегию 2023
Сейчас на территории Самарской области в рабочее время функционируют контакт-центры на базе медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь.
Жители Самарской области смогут получать консультации по COVID-19 по телефону в круглосуточном режиме
Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
В Самарской области ожидается метель 
В Самаре за сутки заболели 75 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях (иорданях).
Крещение Господне: история, смысл и традиции праздника
Министр напомнил о важности противоэпидемических мероприятий и вакцинации.
Армен Бенян рассказал о готовности региона к новой волне заболеваемости COVID-19
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.04
0.27
EUR 86.86
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
17 января в Самарской области стартует ежегодная акция «Студенческий десант»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа в специальных пунктах

18 января 2022 13:44
152
Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа в специальных пунктах

Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа, они могут воспользоваться услугами мобильного медицинского комплекса или посетить пункт вакцинации.

График работы на ближайшую неделю:

17 января 2022 г. Понедельник:
• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;
• ДК «Восток», ул. Нефтебазная, 11А, пункт вакцинации с 8.00 – 20.00;

18 января 2022 г. Вторник:
• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;
• ДК «Горизонт», ул.50 лет Октября, 14, пункт вакцинации 8.00 – 20.00;
• ул. Керамическая, 32, 10.00 – 12.00;
• ул. Карбышева, 24, 13.00 – 15.00;

19 января 2022 г. Среда:
• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации с 10.00 – 16.00;
• Площадь у Драмтеатра, Советская, 92, 10.00 – 16.00;

20 января 2022 г. Четверг:
• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;
• Площадь у Драмтеатра, ул. Советская, 92, 10:00 – 16:00;

21 января 2022 г. Пятница:
• Площадь у Драмтеатра, ул. Советская, 92, 10:00 – 16:00

22 января 2022 г. Суббота:
• М-н «Универмаг», ул. Свердлова, 3, 10:00 – 14:00

 Экспресс-тестирование на COVID-19 можно пройти 18, 19 и 20 января с 10.00 до 16.00 в мобильном пункте вакцинации на Площади у Драмтеатра, ул. Советская, 92.

Теги: Вакцинация Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Министр напомнил о важности противоэпидемических мероприятий и вакцинации.
18 января 2022, 14:10
Армен Бенян рассказал о готовности региона к новой волне заболеваемости COVID-19
Министр напомнил о важности противоэпидемических мероприятий и вакцинации.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
115
Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%
18 января 2022, 12:59
Эффективность вакцины "Спутник V" против "омикрона" составляет около 75%
Об этом сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
145
Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»
15 января 2022, 10:25
Гинцбург посоветовал лицам старше 65 лет ревакцинироваться «Спутником V»
Вакцина «Спутник V», судя по всему, эффективнее других препаратов работает против омикрон-штамма. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
794
В центре внимания
В Самарской области изменили COVID-правила
18 января 2022  13:56
В Самарской области изменили COVID-правила
150
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
18 января 2022  11:13
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
209
На км 1034 — км 1194 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области введено временное ограничение движения
18 января 2022  10:12
На км 1034 — км 1194 автодороги М-5 «Урал» в Самарской области ограничили движение
241
17 января 2022  23:37
В Самарской области всерьез взялись за долгострой
282
Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.
17 января 2022  15:22
Дмитрий Азаров передал 30 новых машин медицинским бригадам помощи больным COVID-19
504
Весь список