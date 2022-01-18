Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа в специальных пунктах

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Жители города Сызрань имеют возможность сделать прививку от COVID-19 и Гриппа, они могут воспользоваться услугами мобильного медицинского комплекса или посетить пункт вакцинации.



График работы на ближайшую неделю:



17 января 2022 г. Понедельник:

• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;

• ДК «Восток», ул. Нефтебазная, 11А, пункт вакцинации с 8.00 – 20.00;



18 января 2022 г. Вторник:

• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;

• ДК «Горизонт», ул.50 лет Октября, 14, пункт вакцинации 8.00 – 20.00;

• ул. Керамическая, 32, 10.00 – 12.00;

• ул. Карбышева, 24, 13.00 – 15.00;



19 января 2022 г. Среда:

• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации с 10.00 – 16.00;

• Площадь у Драмтеатра, Советская, 92, 10.00 – 16.00;



20 января 2022 г. Четверг:

• МФЦ, пр. 50 лет Октября, 28А, пункт вакцинации 10.00 – 16.00;

• Площадь у Драмтеатра, ул. Советская, 92, 10:00 – 16:00;



21 января 2022 г. Пятница:

• Площадь у Драмтеатра, ул. Советская, 92, 10:00 – 16:00



22 января 2022 г. Суббота:

• М-н «Универмаг», ул. Свердлова, 3, 10:00 – 14:00



Экспресс-тестирование на COVID-19 можно пройти 18, 19 и 20 января с 10.00 до 16.00 в мобильном пункте вакцинации на Площади у Драмтеатра, ул. Советская, 92.