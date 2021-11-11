Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса

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Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники.



Работают КРУГЛОСУТОЧНЫЕ прививочные кабинеты:



В Самаре на базе поликлиники № 14 по адресу: ул. Ново-Садовая, 311

89272080380, 2480380



В больнице № 4 по адресу: ул. Челюскинцев, 1

88469753070



На базе больницы № 10. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения (ул. Медицинская, 8), после 20.00 — в травматологическом пункте (ул. Медицинская, 4)

89277461440



В больнице № 6 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в поликлиническом отделении № 2 (ул. Аэродромная, 71) с 20.00 до 8.00 — в поликлиническом отделении № 1 (ул. Советской Армии, 56).

88462079714



В Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5

88482790451, 89276542450



Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:



В Тольятти в поликлинике № 3 (ул. Татищева, 24) прививочный пункт работает до 24.00

88482581307



В Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: ул. Ленина, 61

88466122348



В Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: ул. Ленина, 104

88463930447



В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, ул. Победы, 68

88466433741



В Кинеле в поликлинике по адресу : г. Кинель, ул. Светлая, 12, 2 этаж, кабинет 25

89277879321