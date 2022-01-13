Жителей Кинеля приглашают на вакцинацию

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График работы мобильных пунктов вакцинации на сегодня и ближайшие дни:



13 января (четверг) с 10.00 до 17.00 часов - пгт. Алексеевка, библиотека (ул. Гагарина, 5);



14 января (пятница) с 10.00 до 17.00 часов - пгт. Усть-Кинельский, библиотека (ул. Шоссейная, д. 79а);



15 января (суббота) с 10.00 до 17.00 часов – г. Кинель, выставочный центр «Кинель-Экспо» (ул. Мира, 40);



16 января с 10.00 до 17.00 часов (воскресенье) - центральная библиотека (Маяковского, 72).



Обратите внимание, в зимнее время вакцинация проводится в зданиях учреждений.



При себе необходимо иметь паспорт.