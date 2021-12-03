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Заготовку вакцины под новый штамм коронавируса "омикрон" можно создать без его образца

3 декабря 2021 09:11
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Заготовку вакцины под новый штамм коронавируса "омикрон" можно создать без его образца

Заготовку адаптированной под новый штамм коронавируса "омикрон" вакцины от COVID-19 можно создать без его образца. Об этом ТАСС заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, адаптировать вакцину можно, зная нуклеотидную последовательность вируса. Подобную работу специалисты уже проводили для всех предыдущих штаммов. Пока образца омикрон-штамма в Центре нет, его ждут от Минздрава.

"Омикрон" выявили в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в Японии, Канаде, Испании, Швеции, Египте, Австрии и других странах. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что случаев инфицирования новым штаммом в России нет.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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