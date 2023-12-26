Заболеваемость COVID-19 в России за неделю снизилась на 18,7%

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По итогам прошлой недели заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 18,7%, число госпитализаций сократилось на 10,4%. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал рост распространения инфекционных заболеваний сезонным.

По данным штаба, за прошедшую неделю выздоровели 98 252 человека, что на 6,2% меньше, чем неделей ранее. 186 заболевших умерли. Увеличение заболеваемости зафиксировано в 12 регионах, в 6 из них — выше, чем в среднем по стране. Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах РФ, пишет Коммерсантъ.

В октябре Центр имени Гамалеи заявил об утрате вакциной «Спутник V» защиты от коронавируса. Разрабатывается новый вариант препарата, в гражданский оборот он может поступить к марту 2024 года. 11 декабря Минздрав зарегистрировал обновленный однокомпонентный «Спутник лайт».