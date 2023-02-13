За неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на треть

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С 6 по 12 февраля показатель заболеваемости коронавирусом в России на 100 тысяч населения вырос на 30,5% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости отмечается в 74 регионах страны, сообщает оперативный штаб.

Показатель госпитализации на 100 тысяч населения увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 23,9%.

По последние сутки в России выявлено 11 006 новых заболевших COVID-19. Госпитализация потребовалась 608 пациентам. Выписаны 6 484 выздоровевших, 30 человек умерли.

Всего за все время пандемии коронавирусом в России официально переболели 22 083 723 человека. 21 439 178 пациента выздоровели, 395 581 инфицированный скончался, остальные продолжают лечение, пишет Смотрим.