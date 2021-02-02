ВОЗ отметила снижение в два раза скорости распространения COVID-19 в мире

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Средняя скорость распространения коронавируса в мире сократилась в феврале почти в два раза по сравнению с максимальными показателями января. Такие данные во вторник, 2 февраля, привела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, за минувшие 24 часа организация зафиксировала 444,5 тыс. новых случаев COVID-19, данное значение является одним из минимальных с начала года. Меньше было зарегистрировано 26 января, когда число заболевших составило около 424,2 тыс., максимум — 10 января (примерно 870,8 тыс. случаев).

Так, прирост заболевших снизился в два раза по сравнению с пиковыми цифрами января в США, где за сутки выявили 125,5 тыс. инфицированных, а также в Аргентине, Бразилии и Колумбии.

Кроме того, ситуация стабилизируется и в Европе. Например, в Италии зарегистрировано менее 8 тыс. пациентов с коронавирусом, что стало минимумом с середины октября. По сравнению с максимальными показателями января заболеваемость снизилась в Чехии (более чем в 6 раз), в Германии (в 4 раза) и в ряде других стран, за исключением Испании и Франции.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России число случаев коронавируса опустилось ниже 17 тыс. впервые с октября. За 24 часа зафиксировано 16 643 новых заболевших, общее число пациентов с диагнозом достигло 3 884 730.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отмечал, что пандемия коронавируса постепенно отступает, а уровень заболеваемости в стране составляет 12 человек на 100 тыс. населения, однако расслабляться еще рано.

Глава государства также заявлял, что вакцинация от COVID-19 в РФ должна выйти на показатели прививочной кампании от гриппа — около 70 млн человек, пишут "Известия".

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