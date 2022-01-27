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ВОЗ может признать российскую вакцину "Спутник V" в 2022 году

27 января 2022 23:53
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Из всех российских вакцин только "Спутник V" подал заявку на регистрацию, отметила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Российская вакцина "Спутник V" может быть признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в этом году, не исключила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС.

"Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V", - сказала она в четверг в эфире телеканала "Россия-24".

По ее словам, для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов. "Это не только документы по эффективности [вакцины] или статья в The Lancet, это полный общий технический документ <...> для заявки на регистрацию лекарственного препарата в ВОЗ, который включает пять больших модулей. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса", - указала Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России добавила, что из всех российских вакцин только "Спутник V" подал заявку на регистрацию.

В России на сегодняшний день зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт", "Эпиваккорона-Н" и "Спутник М".

 

Фото из открытых источников

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