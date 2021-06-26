В ВОЗ заявили о возможности вакцинации от COVID-19 при любом уровне антител

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Вакцинироваться от коронавируса можно при любом уровне антител. Об этом в субботу, 26 июня, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, пишут "Известия".

По ее словам, прививка не может нанести человеку какой-то вред из-за наличия у нег антител.

«Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться», — цитирует ее ТАСС.

Ранее в этот же день доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист центра «Диавакс» Иван Коновалов заявил, что вакцинация переболевших коронавирусной инфекцией безопасна и способствует формированию иммунитета.

По словам эксперта, лабораторная диагностика пациента и интерпретация результатов перед прививкой должна проводиться исключительно медработником. Он пояснил, что тестирование позволяет выявить признаки перенесенного заболевания, даже если у человека нет симптомов. При этом он подчеркнул, что сдача платных анализов и проведение тестов в частных лабораториях не поможет пациенту самостоятельно оценить результаты.

В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев указал, что несмотря на то, что множество граждан уже перенесли коронавирус и имеют антитела, это не является защитой от повторного заражения, предупредил эксперт.