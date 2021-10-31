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В Самарской области работают 9 круглосуточных привычных пунктов, которые примут пациентов даже в нерабочие дни, пишет sova.info.

Адреса мест, где медики примут жителей региона даже ночью.

В Самаре:

- в больнице № 4 по адресу: ул. Челюскинцев, 1. Тел: 8(846)975-30-70;

- на базе больницы № 6 ночной прививочный пункт работает с 20.00 до 8.00 в поликлиническом отделении № 1 (ул. Советской Армии, 56). Тел: 8(846)207-97-14;

- на базе больницы № 10 с 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения (ул. Медицинская, 8), после 20.00 — в травматологическом пункте (ул. Медицинская, 4). Тел: 8(927)7461440;

- на базе поликлиники № 14 по адресу: ул. Ново-Садовая, 311. Тел: 8(927)2080380, 8(846)2480380.

В Тольятти:

- в Ставропольской ЦРБ, по адресу: г. Тольятти, Автозаводское шоссе, 5. Тел: 8(848)2790451, 8(927)6542450;

- в поликлинике № 3 (ул. Татищева, 24) прививочный пункт работает до 24:00. Тел: 8(848)2581307.

В других муниципалитетах:

- в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: ул. Ленина, 104. Тел: 8(927)7229919;

- в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: ул. Ленина, 61. Тел: 8(960)8217990;

- в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, ул. Победы, 68. Тел: 8(84664)3-37-04, 8(84664)3-37-41.

Фото: оперштаб СО