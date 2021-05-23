В Самарской области продлили ограничения из-за роста заболевания СOVID-19 среди пенсионеров

190

Вопрос о частичном снятии ограничений для людей в возрасте 65 лет и старше был поднят на заседании оперативного штаба Самарской области.

В частности, предлагалось для сделавших прививку от COVID-19 пенсионеров отменить обязательную самоизоляцию и разрешить посещение культурно-досуговых учреждений, фитнес-клубов и бассейнов.

Но статистика последней недели показывает, что снятие ограничений для пожилых жителей Самарской области пока преждевременно. Среди пенсионеров скачок заболеваемости коронавирусом составил сразу 43%.

Кроме того, на 54,3% и 43,8% взлетело число заболеваний ОРВИ и внебольничной пневмонией соответственно. И заражаются, в том числе, люди старшего возраста, относящиеся к группе риска.

По мнению главного санитарного врача Самарской области Светланы Архиповой ситуация пока не позволяет снять ограничения для пожилых, действующие в регионе.

«Пока имеющаяся в области иммунная прослойка не позволяет говорить об управляемости инфекцией», - отметила руководитель регионального Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости жителей старшего возраста заставил отложить вопрос о снятии ограничений даже для тех пенсионеров, кто сделал прививку от коронавируса, сообщает ГТРК Самара.