В Самарской области появились первые COVID-поликлиники

608

В Самаре решили оптимизировать разделение обычных пациентов и пациентов с коронавирусом. Министр здравоохранения области Армен Бенян рассказал о новой практике — создании COVID-поликлиник.

— Раньше, как правило, в каждой поликлинике была условная инфекционная зона, куда обращались пациенты с температурой, и условная зона для всех остальных пациентов. Мы решили разделить эти потоки по отделениям, — рассказал министр.

Поскольку у многих поликлиник есть отделения, расположенные в отдельных зданиях, Минздрав планирует делать один из корпусов чисто инфекционным, где будут сконцентрированы все пациенты с ковидом и подозрением на ковид. Сейчас этот подход уже применили в Самарской городской больнице № 4 на улице Мичурина, 125. В подразделении будут работать 12 бригад для оказания помощи на дому пациентам, прикрепленным к учреждению.

На очереди — Самарская городская больница № 6. По словам Армена Беняна, с понедельника такое подразделение появится в Новокуйбышевске.

COVID-поликлиники будут функционировать наравне с COVID- госпиталями, которых в Самарской области становится все больше. Недавно под такое учреждение переоборудовали Самарскую городскую больницу № 10. Раньше в Минздраве сообщали, что лечением пациентов с коронавирусом сейчас занимаются в 29 медицинских организациях, где подготовили 7433 дополнительные койки, сообщает 63.ру.