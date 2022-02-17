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В Самарской области подтверждено за сутки 3535 случаев COVID-19

17 февраля 2022 13:43
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В Самарской области подтверждено за сутки 3535 случаев COVID-19

На 17 февраля в регионе за сутки госпитализировано 435 пациентов.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18651, нарастающим итогом 5730342.
 Подтверждено за сутки 3535 случаев COVID-19:
- 528 в г. Самара
- 1180 в г. Тольятти
- 211 в г. Отрадный
- 210 в г. Новокуйбышевск
- 164 в г. Кинель
- 152 в г. Сызрань
- 141 в г. Чапаевск
- 118 в г. Жигулевск
- 109 в Красноярском районе
- 98 в Волжском районе
- 64 в Кинель-Черкасском районе
- 45 в Приволжском районе
- 45 в Сергиевском районе
- 42 в Большеглушицком районе
- 40 в Шигонском районе
- 39 в Пестравском районе
- 35 в Богатовском районе
- 30 в Похвистневском районе
- 29 в Борском районе
- 28 в Кинельском районе
- 26 в Сызранском районе
- 24 в Красноармейском районе
- 24 в Клявлинском районе
- 21 в Челно-Вершинском районе
- 18 в Хворостянском районе
- 18 в Нефтегорском районе
- 18 в Елховском районе
- 17 в Кошкинском районе
- 16 в г. Похвистнево
- 14 в Безенчукском районе
- 12 в Шенталинском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в Исаклинском районе
3185 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 350 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 280863 случая коронавируса.
Скончались 6932 человек (нарастающим итогом), в том числе 11 за сутки.

Теги: Коронавирус

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