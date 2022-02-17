В Самарской области подтверждено за сутки 3535 случаев COVID-19

210

На 17 февраля в регионе за сутки госпитализировано 435 пациентов.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 18651, нарастающим итогом 5730342.

Подтверждено за сутки 3535 случаев COVID-19:

- 528 в г. Самара

- 1180 в г. Тольятти

- 211 в г. Отрадный

- 210 в г. Новокуйбышевск

- 164 в г. Кинель

- 152 в г. Сызрань

- 141 в г. Чапаевск

- 118 в г. Жигулевск

- 109 в Красноярском районе

- 98 в Волжском районе

- 64 в Кинель-Черкасском районе

- 45 в Приволжском районе

- 45 в Сергиевском районе

- 42 в Большеглушицком районе

- 40 в Шигонском районе

- 39 в Пестравском районе

- 35 в Богатовском районе

- 30 в Похвистневском районе

- 29 в Борском районе

- 28 в Кинельском районе

- 26 в Сызранском районе

- 24 в Красноармейском районе

- 24 в Клявлинском районе

- 21 в Челно-Вершинском районе

- 18 в Хворостянском районе

- 18 в Нефтегорском районе

- 18 в Елховском районе

- 17 в Кошкинском районе

- 16 в г. Похвистнево

- 14 в Безенчукском районе

- 12 в Шенталинском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в Исаклинском районе

3185 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 350 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 280863 случая коронавируса.

Скончались 6932 человек (нарастающим итогом), в том числе 11 за сутки.