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В Самарской области под COVID-госпиталь переоборудуют наркодиспансер

28 октября 2021 09:31
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В Самарской области под COVID-госпиталь переоборудуют наркодиспансер

Еще одно медицинское учреждение 63-го региона полностью отдадут для лечения пациентов с коронавирусом. Речь идет о Новокуйбышевском отделении «Самарского областного клинического наркологического диспансера». В нем развернут 100 коек.

— Новый COVID-госпиталь откроется 10 ноября. В нем будут работать врачи бывшего наркодиспансера. Они уже прошли курс повышения квалификации, чтобы оказывать помощь людям, болеющим ковидом, — сообщили в самарском оперштабе.

Часть пациентов клиники переведут в Самарский наркологический диспансер по адресу Южное шоссе, 18. Другую часть больных отправят в Чапаевск по адресу улица Медицинская, 3а, пишет 63.ру.

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