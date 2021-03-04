В Самарской области откроется 19 новых пунктов вакцинации

158

Дополнительные пункты должны быть развёрнуты до конца марта. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с депутатами самарской губернской думы 3 марта.



Сейчас в области уже работают 144 прививочных кабинета — 142 стационарных и 2 мобильных, мощность которых составляет 10 тысяч вакцинаций в день.



На следующей неделе область получит очередную партию вакцин — 33 100 доз. К настоящему моменту провакцинировано порядка 120 тысяч жителей, пишет СО ОНЛАЙН.

Фото: сайт минздрава СО