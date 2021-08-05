В Самарской области кислородные барокамеры у ковидных пациентов пока не применяют

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Но сама возможность применения метода гипербарической оксигенации (насыщение крови кислородом при повышенном давлении) при реабилитации после COVID-19 рассматривается, ответили в министерстве здравоохранения региона в ответ на запрос «Самарского Обозрения».

Тем более, что возможность такая имеется – в области функционирует 10 отделений ГБО.

Однако, информация о применении данного метода в ковидных стацонарах других регионов уже публикуется – в частности, на сайте Федерального медико-биологического агентства России размещено интервью гендиректора ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Александра Самойлова, где говорится, что для пациентов с COVID-19 в стационаре были установлены портативные барокамеры, пишет Обозрение.

Федеральный медицинский биофизический центр ФМБА России первым начал применять данный метод для лечения гипоксии у пациентов с COVID‑19 — весной прошлого года один из многопрофильных неинфекционных стационаров центра пришлось срочно перепрофилировать под инфекцию.

«Метод используется в спортивной медицине для восстановления спортсменов. Мы установили в ковидном стационаре портативные барокамеры, которые сняли с медицинских автомобилей для оперативной реабилитации спортсменов во время соревнований. Наиболее выраженная положительная динамика в ответ на процедуру в красной зоне отмечена у самых тяжелых пациентов.

Гипербарическая оксигенация включена в разработанную нашими врачами программу нейрореабилитации. Курс из 8–10 ежедневных сеансов способствует увеличению максимальной вентиляции легких, повышает иммунную активность и позволяет значительно снизить частоту осложнений», — рассказал Александр Самойлов.