Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области кислородные барокамеры у ковидных пациентов пока не применяют
В Самарской области кислородные барокамеры у ковидных пациентов пока не применяют
Из самарского аэропорта Курумоч появились прямые рейсы в Хургаду
Из самарского аэропорта Курумоч появились прямые рейсы в Хургаду
В Самару вернулись 12 туристов, пострадавших в ДТП в Турции
В Самару вернулись 12 туристов, пострадавших в ДТП в Турции
В Самаре с гаража украли ворота
В Самаре с гаража украли ворота
«Единая Россия» передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте
«Единая Россия» передала Минпросвещения реестр школ в регионах, нуждающихся в капремонте
в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
Бархатный сезон на курортах России в этом году начнётся в первой декаде сентября.
Бархатный сезон на курортах России в этом году начнётся в первой декаде сентября
В Богатовском районе возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании конопли
В Богатовском районе возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании конопли
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.79
-0.08
EUR 86.41
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Самара театральная»: пешеходная экскурсия Музея имени Алабина.
В СОУНБ открывается выставка Владимира Смирнова «Частица Бога»
В самарском Историческом парке впервые пройдет открытый шахматный турнир
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области кислородные барокамеры у ковидных пациентов пока не применяют

5 августа 2021 10:38
44
В Самарской области кислородные барокамеры у ковидных пациентов пока не применяют

Но сама возможность применения метода гипербарической оксигенации (насыщение крови кислородом при повышенном давлении) при реабилитации после COVID-19  рассматривается, ответили в министерстве здравоохранения региона в ответ на запрос «Самарского Обозрения».
Тем более, что возможность такая имеется – в области функционирует 10 отделений ГБО.

Однако, информация о применении данного метода в ковидных стацонарах других регионов уже публикуется – в частности, на сайте Федерального медико-биологического агентства России размещено интервью гендиректора ФМБЦ им. А.И. Бурназяна Александра Самойлова, где говорится, что для пациентов с COVID-19 в стационаре были установлены портативные барокамеры, пишет Обозрение.

Федеральный медицинский биофизический центр ФМБА России первым начал применять данный метод для лечения гипоксии у пациентов с COVID‑19 — весной прошлого года один из многопрофильных неинфекционных стационаров центра пришлось срочно перепрофилировать под инфекцию.

«Метод используется в спортивной медицине для восстановления спортсменов. Мы установили в ковидном стационаре портативные барокамеры, которые сняли с медицинских автомобилей для оперативной реабилитации спортсменов во время соревнований. Наиболее выраженная положительная динамика в ответ на процедуру в красной зоне отмечена у самых тяжелых пациентов.

Гипербарическая оксигенация включена в разработанную нашими врачами программу нейрореабилитации. Курс из 8–10 ежедневных сеансов способствует увеличению максимальной вентиляции легких, повышает иммунную активность и позволяет значительно снизить частоту осложнений», — рассказал Александр Самойлов.

Теги: барокамера кислород коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
158 человек заболели в Самаре.
04 августа 2021, 14:46
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
158 человек заболели в Самаре. Здравоохранение
603
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
04 августа 2021, 14:02
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Кроме того, за истекшие сутки 14 пациентов скончались и 201 выздоровели. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
569
Российская каратистка сдала положительный тест на COVID-19 на ОИ
04 августа 2021, 11:48
Российская каратистка сдала положительный тест на COVID-19 на ОИ
При этом контрольный тест спортсменки также оказался положительным. В стране
314
В центре внимания
в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
5 августа 2021  09:56
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
78
Дмитрий Азаров обсудил с соотечественниками из-за рубежа реализацию международных молодежных проектов.
4 августа 2021  17:31
Дмитрий Азаров встретился с участниками Международного молодежного форума российских соотечественников
566
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 августа 2021  14:02
Еще 463 жителей Самарской области заболели коронавирусом
572
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
4 августа 2021  11:39
В Самарской области открылся первый единый центр обслуживания абонентов ресурсоснабжающих компаний
515
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
3 августа 2021  16:29
Михаил Мурашко и Дмитрий Азаров открыли в Тольятти инфекционный корпус для лечения пациентов с COVID-19
1458
Весь список