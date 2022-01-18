В Самарской области изменили COVID-правила

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Глава Самарской области Дмитрий Азаров скорректировал постановление о коронавирусных ограничениях в регионе.

Документ разрешает отменить перевод на удаленку работников в возрасте 60 лет и старше, перенесших COVID-19, и тех, кто сделал прививку от коронавируса. Судя по постановлению, сотрудник должен будет предоставить работодателю QR-код, пишет 63.ру.

— На неточность в постановлении указали областная организация профсоюзов и отдельно профсоюзная организация АВТОВАЗа, — пояснил глава региона.

QR-коды ввели в Самарской области в 2021 году. Без них нельзя попасть в ТЦ, крупные магазины, МФЦ, кино, театры и другие заведения. Также продолжают действовать масочный режим и другие COVID-правила.

Не исключено, что в скором времени коронавирусные ограничения снова начнут ужесточать. Причина — появление штамма «омикрон» в Самарской области. Медики заявляют, что он спровоцирует новую волну коронавируса, так как очень заразен.