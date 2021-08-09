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В Самаре разработан информационный ресурс – карта пунктов вакцинации

9 августа 2021 17:15
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В котором жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте.

В Самарской области Центром управления регионом совместно со специалистами министерства здравоохранения разработан информационный ресурс – карта пунктов вакцинации, в котором жители могут уточнить информацию о наличии и видах вакцин в конкретном прививочном пункте.

С новым ресурсом можно ознакомиться на официальном сайте министерства в разделе «Вакцинация от COVID-19».

Обращаем внимание, сведения актуализируются ежедневно в 12.00, указывается количество вакцин за исключением тех доз, которые предназначены для граждан, включенных в листы ожидания.

Перед посещением прививочного пункта для более подробной информации о количестве и видах вакцин необходимо обращаться по указанным на карте телефонам.

На этой неделе в регион осуществлена поставка новых партий вакцин от новой коронавирусной инфекции, в том числе более 16 000 доз вакцины «Спутник Лайт» и более 78 000 доз вакцины ГамКовидВак («Спутник V»).

На сегодняшний день привито более 862 тысяч жителей, из них завершили вакцинацию почти 667 тысяч человек.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по телефону поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.

Теги: вакцинация карта пунктов Самара

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