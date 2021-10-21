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В Самаре усилена санобработка и дезинфекция мест общего пользования в жилых домах

21 октября 2021 13:19
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В Самаре усилена санобработка и дезинфекция мест общего пользования в жилых домах

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и ростом заболеваемости коронавирусом, соблюдение ограничительных и иных комплексных профилактических мер на особом контроле. Так, в Самаре в усиленном режиме продолжается санитарная обработка и дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах. 

Напомним, согласно действующему постановлению №365 от 16.12.2020, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, оказывающие услуги и выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, обязаны ежедневно проводить дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах, с обработкой дезинфицирующими средствами дверных ручек, выключателей, поручней, перил, почтовых ящиков, подоконников, кнопок вызова лифта по этажам, зеркал и кнопок кабины лифта, кнопок домофона и других контактных поверхностей помещений общего пользования многоквартирного дома. Обработке подлежат также дверцы и ручки загрузочного клапана мусоропровода (при наличии).

В Железнодорожном районе Самары 775 многоквартирных домов, 2092 подъезда. Санитарная обработка и дезинфекция мест общего пользования в жилых домах должна проводиться в ежедневном режиме.

«Как правило, проверку качества выполненных работ проводим выборочно и по обращениям граждан. К нам поступают письменные и устные сообщения, а также из соцсетей», - рассказала начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Железнодорожного внутригородского района Самары  Ирина Круподерова. – В таких случаях мы выезжаем по указанному адресу, составляем материалы на нарушителей. За весь период действия режима повышенной готовности в Железнодорожном районе выявлено больше 100 нарушений».

Все материалы направляются в Управление гражданской защиты Администрации Самары или Государственную жилищную инспекцию Самарской области, далее нарушители привлекаются к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 тысяч рублей и до 300 тысяч рублей.

Управляющая организация, обслуживающая дом №48 по улице Владимирской, помимо обработки мест общего пользования в жилых домах, подвергает дезинфекции и объекты на детской и спортивной площадках, скамейки. 

«Такие работы во дворе проводятся до наступления зимнего периода. В работе мы используем хлорсодержащие препараты, одобренные Роспотребнадзоро, – прокомментировал управляющий ТСН Данил Маштаков. – Ежедневно жители пользуются лифтом, почтовыми ящиками, мусопроводом, а наша работа позволяет им находиться в  безопасности хотя бы в пределах своего дома».

Обращаем внимание горожан, что подтверждением выполнения дезинфекционных мероприятий является акт выполненных работ, подписанный одним из собственников помещений в многоквартирном доме.

Подобную дезинфекцию ведут во всех районах города. Темпы и объемы работ по дезинфекции мест общего пользования в жилых домах ближайшее время снижаться не будут.

Просим граждан внимательно относиться к своему здоровью и использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.  Берегите себя и тех, кто рядом!

 

 

 

 

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