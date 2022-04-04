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В Самаре проходит единый день вакцинации

4 апреля 2022 17:09
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Для удобства жителей открыты 6 прививочных пунктов в торговых центрах Самары и Тольятти.

В Самарской областной универсальной научной библиотеке сегодня работает прививочный пункт. Мобильные медицинские бригады проводят вакцинацию жителей до 20.00. За первую половину дня здесь вакцинировались более 50 человек.

В мобильном пункте библиотеки организована работа двух бригад для взрослого населения и одна – для подростков. И специалисты, и посетители отмечают, что в библиотеке просторно, создана уютная атмосфера, пациентам помогают волонтеры из медицинского колледжа им. Н. Ляпиной: они встречают посетителей, сопровождают к специалисту, отвечают на вопросы, что позволяет каждому пришедшему в комфортных условиях пройти процедуру вакцинации.

Волонтер Мария Николаева – студентка третьего курса Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной — постоянно принимает участие в подобных мероприятиях, она считает своим долгом помогать жителям губернии. «Для меня это и возможность помочь посетителям, встретить их, проводить к врачу, успокоить, если пожилые люди волнуются или растерялись, а еще это практика, я в будущем хочу стать врачом, и мне обязательно пригодится такое общение с пациентами», — отметила Мария. 

«Решила совместить приятное с полезным, — рассказала   жительница Самары Дарья Гречкина. — Здесь очень удобно сделать прививку, меня встретили у входа, сопроводили, помогли заполнить документы, и я достаточно оперативно сделала ревакцинацию. Я считаю, вакцина помогает, вся моя семья была привита, и когда заболели таким штаммом коронавируса как омикрон, даже почти не заметили этого, все прошло легко и без осложнений. Я думаю, именно прививка помогает легче справляться с болезнью, на моей памяти много примеров, как люди без прививки болели гораздо тяжелее, поэтому сделала выбор в пользу вакцинации».

На этой неделе также запланирована работа дополнительных пунктов в других муниципалитетах — мобильные бригады будут выезжать на крупные объекты социальной инфраструктуры. По заявкам будет проводиться вакцинация маломобильных граждан и жителей старшего возраста на дому. 

Для удобства жителей открыты 6 прививочных пунктов в торговых центрах Самары и Тольятти. Продолжают работу прививочные кабинеты в медучреждениях области. Информацию об адресах прививочных пунктов и наличии вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).

 

Фото:   правительство СО

Теги: Коронавирус

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