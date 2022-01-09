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В Самаре продолжают работать круглосуточные прививочные пункты:



в поликлинике № 14 по адресу: ул. Ново-Садовая, 311

в поликлинике № 4 по адресу: ул. Челюскинцев, 1

в поликлинике № 10. С 8:00 до 20:00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения (ул. Медицинская, 8), после 20:00 — в травматологическом пункте (ул. Медицинская, 4)

в поликлинике № 6 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8:00 до 20:00 в поликлиническом отделении № 2 (ул. Аэродромная, 71) с 20:00 до 8:00 — в поликлиническом отделении № 1 (ул. Советской Армии, 56).

Вы также можете ознакомиться с полной картой пунктов вакцинации: https://minzdrav.samregion.ru/category/vakczinacziya-ot-covid-19/punkty-vakczinaczii/