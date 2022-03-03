В Самаре отменили требование о предъявлении QR-кодов

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Постановлением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за муниципальными штабами по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции было закреплено решение о допуске совершеннолетних граждан к посещению учреждений культуры и спорта, кинотеатров, ресторанов, фуд-кортов и торговых центров, организаций сферы услуг.

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Самаре городской оперштаб по коронавирусу принял решение разрешить посещение указанных заведений без предъявления QR-кода.

Необходимость соблюдения масочного режима и санитарно-эпидемиологических мер сохраняется как в общественных местах, так и в городском транспорте.

Фото из открытых источников