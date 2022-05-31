Я нашел ошибку
Главные новости:
Оперативный штаб: отмечаем стабилизацию ситуации на потребительском рынке Самарской области
Оперативный штаб: отмечаем стабилизацию ситуации на потребительском рынке Самарской области
Экс-компания McDonald's направила заявки на регистрацию трех новых брендов
В Самарской области состоится V Всероссийский фестиваль автомототуризма «Русские дороги»
В Самарской области состоится V Всероссийский фестиваль автомототуризма «Русские дороги»
В Самарской области стартовал самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ
В Самарской области стартовал самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ
В Куйбышевском районе на сетях водоснабжения снизили аварийность на 25%
В Куйбышевском районе на сетях водоснабжения снизили аварийность на 25%
Сегодня выпускники школ второй день сдают самый массовый экзамен в рамках ЕГЭ – русский язык.
Сегодня выпускники школ второй день сдают самый массовый экзамен в рамках ЕГЭ – русский язык
Более 600 артистов приехали на открытие Фестиваля ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ в Самаре
Более 600 артистов приехали на открытие Фестиваля ансамблей песни и пляски Вооружённых Сил РФ в Самаре
Втрое больше лифтов заменят в Самарской области
Втрое больше лифтов заменят в Самарской области
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.1
-3.3
EUR 64.72
-4.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре отметят День защиты детей
В Самаре проходит международная выставка — Музей шоколада «Шоколандия»
1 июня - День защиты детей: где в Самаре провести праздник
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре и Тольятти продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса

31 мая 2022 11:03
108
В Самаре и Тольятти продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса

Приглашаем жителей региона пройти вакцинацию от COVID-19!

Самара:

ТЦ «Аврора»
ул. Аэродромная, 47
14.00 – 19.30 ежедневно
2 этаж

ТРК «Космопорт»
ул. Дыбенко, 30, магазин «Ашан»
10.00 – 18.00 ежедневно
1 этаж

ТРК «Вива Лэнд»
проспект Кирова, 147
10.00 – 18.00 ежедневно
2 этаж

Тольятти:

ТЦ «Парк Хаус»
Автозаводское шоссе, 6
11.00 – 19.00 ежедневно
1 этаж

С информацией об адресах всех прививочных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте министерства здравоохранения Самарской области в разделе «Вакцинация от COVID-19» (карта пунктов вакцинации).
 

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре за сутки заболели 62 человека.
30 мая 2022, 14:37
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
В Самаре за сутки заболели 62 человека. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
405
В Самаре за сутки заболели 47 человек.
28 мая 2022, 14:37
Где в регионе выявили новые случаи коронавируса
В Самаре за сутки заболели 47 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1028
В Самаре за сутки заболели 42 человека.
27 мая 2022, 15:18
Где в регионе выявили новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 42 человека. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
725
  • Консультант плюс
В центре внимания
Оперативный штаб: отмечаем стабилизацию ситуации на потребительском рынке Самарской области
31 мая 2022  12:10
Оперативный штаб: отмечаем стабилизацию ситуации на потребительском рынке Самарской области
0
В Самарской области стартовал самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ
31 мая 2022  11:53
В Самарской области стартовал самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ
46
В Самаре отметят День защиты детей
31 мая 2022  10:07
В Самаре отметят День защиты детей
224
Летом 2022 года в Самаре будут функционировать шесть загородных лагерей
30 мая 2022  13:39
Летом 2022 года в Самаре будут функционировать шесть загородных лагерей
356
Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти
30 мая 2022  13:24
Маршрут скоростной «Ласточки» продлят до ж/д вокзала в Тольятти
428
Весь список