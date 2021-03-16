В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте

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Вакцинация персонала и удвоенный контроль соблюдения масочного режима: в транспортной отрасли Самары усилены меры противовирусной защиты

С прошлой недели количество рейдовых проверок на маршрутах всех видов городского пассажирского транспорта нарастили до 12 ежедневно.

Под контролем помимо пассажиров находится и дисциплина персонала: кондукторов и водителей, которые обязаны выходить в рейсы в средствах защиты органов дыхания. Кроме того, перечень профилактических мероприятий пополнился вакцинацией от коронавируса.

На сегодняшний день привито уже 183 сотрудника предприятий-перевозчиков и профильного городского департамента. С каждым днем этот показатель будет расти, - заявило руководство профильного департамента.

Напоминаем, что вакцинация от COVID-19 осуществляется добровольно, бесплатно. Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом: имеются противопоказания. Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг или по телефону «горячей линии»: 122.

Фото: горадминистраяия