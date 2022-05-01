В России назвали стелс-омикрон самым заразным за всю историю пандемии

Я нашел ошибку
Главные новости:
3, 7 и 10 мая текущего года в режиме полного рабочего дня.
Режим работы региональных подразделений РЭО ГИБДД в период выходных и праздничных дней   
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
Губернатор подчеркнул: то, что крупнейшая шоколадная фабрика была построена именно в Куйбышеве, - заслуга Елены Васильевны.
Никто не забыт, ничто не забыто: в Самаре открыли памятник Елене Шпаковой
Врач рассказала об опасности пониженного давления
Врач рассказала об опасности пониженного давления
В Ставропольском районе столкнулось несколько машин
В Ставропольском районе столкнулось несколько машин
из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат
Из Самарской области в Узбекистан пытались вывезти четырех бурых медвежат
В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий
В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий
Дачников Самарской области могут оштрафовать
Дачников Самарской области могут оштрафовать
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-1.28
EUR 74.56
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В "МТЛ Арена" завершился финал регионального чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ"
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
В Самаре отпразднуют Первомай
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В России назвали стелс-омикрон самым заразным за всю историю пандемии

1 мая 2022 10:09
203
В России назвали стелс-омикрон самым заразным за всю историю пандемии

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов назвал стелс-омикрон (BA.2) самым заразным штаммом за всю историю пандемии. Его слова передает ТАСС.

Хафизов пояснил, что доля этого штамма от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом составляет более 90 процентов. «Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — рассказал специалист.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал опасность бессимптомной формы стелс-омикрона. По его словам, после болезни у пациентов — особенно у тех, кто был привит или переболел и не знал о перенесенной болезни, — появляются недомогания. В их числе тошнота, головные боли, туман в голове и общая слабость. Проблема заключается в том, что после COVID-19 россияне не могут взять больничный и у них возникают сложности в лечении.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Дмитрий Азаров возложил цветы к мемориальному комплексу «Самара - город трудовой доблести».
1 мая 2022  14:52
Новая традиция в Самарской области: возложение цветов к стеле «Самара - город трудовой доблести»
88
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
1 мая 2022  11:45
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем весны и труда
213
В Самаре отпразднуют Первомай
1 мая 2022  10:51
В Самаре отпразднуют Первомай
222
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах.
1 мая 2022  10:24
С 1 мая в России произойдет ряд изменений в законах и нормативных актах
326
На склон площади Славы пришло более 3000 человек.
29 апреля 2022  18:55
Дмитрий Азаров вместе с земляками поддержал российских военнослужащих в патриотическом телемарафоне «Zа мир – без нацизма!»
2157
Весь список