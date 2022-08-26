В режиме боевой готовности: на заседании оперштаба обсудили рост заболеваемости коронавирусом в регионе

185

В пятницу, 26 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба по вопросу противодействия распространению коронавирусной инфекции в Самарской области. В нем приняли участие представители региональных министерств и ведомств, правоохранительных служб, главы муниципальных образований.

Открывая совещание, губернатор отметил: несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция вопреки своему названию уже не является новой, от этого она не стала менее опасной. Более того, сейчас мы видим нарастание очередной волны инфекции. Поэтому очень важно еще раз перепроверить готовность медицинских учреждений области к приему больных и, конечно, увеличить темпы вакцинации и ревакцинации.



- Мы с вами имеем опыт, когда с понижением температур количество инфицированных возрастает, и мы должны быть готовы к осенне-зимнему периоду во всеоружии. Время на дополнительную подготовку у нас есть. Как есть и колоссальный опыт действий в подобных ситуациях, - подчеркнул глава региона.



Руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова отметила, что в последние недели отмечается рост новых случаев выявления коронавирусной инфекции. Только за прошедшие сутки выявлено 1078 случаев заболеваний – в основном штамм "омикрон". Примерно у 15-18 % людей течение болезни проходит без симптомов. Самый высокий рост заболеваемости – среди работников офисов, сферы услуг и торговли.



- Люди вернулись из отпусков, и степень контактов увеличивается. Поэтому наблюдается рост заболеваемости во всех возрастных группах. Наибольшие показатели заболеваемости среди детей до 1 года и лиц старше 65 лет, – подчеркнула Светлана Архипова.



Руководитель регионального управления Роспотребнадзора сообщила о необходимости нарастить объемы тестирования, а также сохранить рекомендации по соблюдению масочного режима населением региона в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях, особенно для лиц старше 65 лет.



Дмитрий Азаров отметил, что в этой связи необходимо вновь усилить разъяснительную работу с населением, и дал соответствующее поручение региональному министерству здравоохранения и главам муниципальных районов.



- Будем ли мы вводить обязательный масочный режим или нет, зависит от всех жителей Самарской области. Если мы будем четко соблюдать рекомендации и там, где есть скопления людей, защищать себя – надевать маски, вакцинироваться, защищая свое здоровье и здоровье своих близких, то менее вероятно введение строгих ограничений, обязательного масочного режима, ограничения деятельности тех или иных предприятий, учреждений, – подчеркнул губернатор.



Особенно важно соблюдать рекомендации Роспотребнадзора работникам организаций, которые часто контактируют с клиентами, в частности сферы услуг и торговли.



Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян подчеркнул, что сейчас, когда мы наблюдаем новый рост заболеваемости, прошло ровно 6 месяцев с момента прошлой волны в январе-феврале, вызванной штаммом "омикрон". Это демонстрирует, что иммунитет к инфекции сохраняется в течение полугода после прививки или перенесенного заболевания.



Глава регионального Минздрава сообщил, что среди тех, кто сегодня нуждается в госпитализации с новой коронавирусной инфекцией, пациенты старше 65 лет с хроническими заболеваниями. И, несмотря на то, что штамм может не вызывать сильное поражение легких, он является мощным триггером для обострения всех хронических недугов и создает серьезную угрозу для жизни и здоровья человека.



По словам министра здравоохранения региона, все пациенты с подтвержденным COVID-19 получают бесплатную медпомощь на весь курс амбулаторного лечения. В регионе сформирован достаточный запас препаратов, а также была направлена дополнительная заявка в федеральное министерство с учетом прогнозирования роста заболеваемости.



Сейчас 8 больниц оказывают помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Развернуто 879 коек, еще порядка 20 % коечного фонда свободно на случай увеличения количества заболевших.



За последние 2 недели наблюдается увеличение количества вакцинированных. Люди, понимая, что впереди осенне-зимний сезон, защищают свое здоровье от опасного заболевания. Но коллективный иммунитет работает только тогда, когда не менее 80 % жителей сделали прививку не менее шести месяцев назад либо переболели в эти сроки. Пока же коллективный иммунитет в регионе в достаточной степени не сформирован.



В области имеется более 200 тысяч доз вакцины "Спутник V". При этом врачи рекомендуют для ревакцинации как двухкомпонентную, так и первый компонент вакцины. Дмитрий Азаров поручил также возобновить работу передвижных бригад вакцинации.



Подводя итоги заседания, глава региона еще раз призвал всех земляков защитить свое здоровье и сделать прививку от новой коронавирусной инфекции.

Фото: Дмитрий Бурлаков