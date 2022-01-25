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В регионе за минувшую неделю отмечен существенный рост заболеваемости COVID-19

25 января 2022 17:58
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По мнению главы Тольятти Николая Ренца, это очень тревожная тенденция - мы можем столкнуться с более жесткими ограничениями.

Как рассказал начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти Алексей Кузнецов, на данный момент показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в Тольятти ниже, чем в регионе. Коэффициент распространения инфекции в нашем городе составляет 1,7, тогда как в Самаре – 2,2 а в Самарской области в целом - 1,9. Между тем, за минувшую неделю отмечен существенный рост заболеваемости - зарегистрировано 758 случаев, что на 339 больше, чем в предыдущую.

По мнению главы Тольятти Николая Ренца, это очень тревожная тенденция. Градоначальник предполагает, что при таком развитии событий в ближайшем будущем мы можем столкнуться с более жесткими ограничениями.

"Омикрон распространяется очень быстро. К сожалению, мы не достигаем нужного уровня вакцинации и ревакцинации. Между тем, ревакцинированные или недавно привитые люди не попадут на больничную койку, по крайней мере – избегут тяжелых последствий заболевания. Идут разговоры об относительно легком течении болезни при заражении новым штаммом, но невозможно предсказать, как каждый перенесет инфекцию индивидуально. Поверьте, никто из тех, кто умер от коронавируса, умирать не собирался. Большинство из них думали, что хорошо себя чувствуют и прививаться нет необходимости", - подчеркнул Николай Ренц.

В городе продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. По данным на 24 января прививки сделали 304 565 тольяттинцев, из них более 113 тысяч человек – граждане старше 65 лет.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Вакцинация Коронавирус

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