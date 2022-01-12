В регионе подтверждено 227 новых случаев коронавирусной инфекции

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12 января в регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 90 в г. Самара

- 63 в г. Тольятти

- 19 в г. Сызрань

- 10 в г. Жигулевск

- 8 в г. Чапаевск

- 7 в Безенчукском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Шенталинском районе

201 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202730 случаев коронавируса.



Скончались 6463 человека (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 55, 63, 73 лет, мужчина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 53, 66, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 63 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 82 лет;

женщины 42, 58, 59, 61, 71, 77, 77, 81 года;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 202,41, по стране - 218,1.

​​Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,98.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11126, нарастающим итогом 5064697.

Фото: pixabay