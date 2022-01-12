В регионе подтверждено 227 новых случаев коронавирусной инфекции

12 января в регионе подтверждено 227 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 90 в г. Самара
- 63 в г. Тольятти
- 19 в г. Сызрань
- 10 в г. Жигулевск
- 8 в г. Чапаевск
- 7 в Безенчукском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Шенталинском районе
201 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 26 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 202730 случаев коронавируса.
Скончались 6463 человека (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 55, 63, 73 лет, мужчина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 53, 66, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 63 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 82 лет;
женщины 42, 58, 59, 61, 71, 77, 77, 81 года;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 202,41, по стране - 218,1.
Коэффициент летальности в области - 3,19, в стране - 2,98.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 11126, нарастающим итогом 5064697.
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