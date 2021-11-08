В новой поликлинике на бульваре Татищева в Тольятти сделать прививку от коронавируса можно ежедневно до 24.00

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Тольяттинцев приглашают на прививки от коронавируса, а по истечении полугода с момента первой вакцинации или болезни - на ревакцинацию. Сделать прививку от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 во всех поликлиниках города.



Важно:



- прививочный пункт в поликлинике на бульваре Татищева, 24 работает ежедневно с 8.00 до 24.00;



- прививочные пункты в ТРК "Парк-Хаус" и ТЦ "Русь-на-Волге" работают ежедневно с 12.00 до 20.00.



Записаться на вакцинацию в поликлиниках по месту жительства можно по телефону единой горячей линии 122 или на портале Госуслуг, а также по телефонам самих медицинских учреждений.

Фото: оперштаб СО