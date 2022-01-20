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В Чехии умерла певица, умышленно заразившаяся коронавирусом 

20 января 2022 22:04
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Она хотела получить справку о перенесенном COVID-19.

Чешская исполнительница песен фольклорного жанра Гана Хорка, выступавшая в составе ансамбля Asonance, умерла от ковида, умышленно заразившись коронавирусом от родственников, передает ТАСС. Об этом сообщило в среду Чешское радио.

Хорка хотела получить справку о перенесенном заболевании, вызываемом коронавирусом. Она планировала зарубежные поездки и нуждалась в ней, чтобы избежать социальных ограничений, которые во многих странах введены для непривитых и не болевших ковидом. При этом 57-летняя певица категорически отказывалась от вакцинации.

В смерти певицы ее сын обвинил антипрививочников, распространяющих фейки о вакцинах. Именно они, по его мнению, несут ответственность за ее преждевременную гибель.

 

Фото:   pixabay

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