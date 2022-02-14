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В 14 российских регионах отменили или частично приостановили действие системы QR-кодов

Вводить более жесткие ограничения региональные власти не торопятся.

Власти ряда российских регионов, несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, начали отказываться от введенных ранее ограничений. Уже в 14 субъектах действие системы QR-кодов отменили или частично приостановили, в ряде регионов вводятся иные послабления, следует из данных, предоставленных местными администрациями, передает ТАСС.

Отказ от QR-кодов

Свердловская область еще в конце декабря прошлого года отменила проверку QR-кодов для посетителей общепита и сферы услуг. После праздников власти заявили, что это не привело к росту заболеваемости, хотя и произошло снижение количества желающих вакцинироваться.

Примерно в то же время власти Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Тюменской области отменили сертификаты при посещении кафе, торговых центров и кинотеатров. А в Костромской области QR-код для входа в ТЦ нужен только в выходные.

В середине января власти Курганской области разрешили свободный доступ в заведения общепита и крупные торговые центры. Затем такое же решение приняли и в Калининградской области, ссылаясь на высокий уровень коллективного иммунитета (свыше 71%). А в Кемеровской области требование о предъявлении сертификатов в общественных местах отменено полностью.

Кроме того, QR-коды больше не проверяют в большинстве заведений во Владимирской, Белгородской, Свердловской областях и Севастополе, в Орловской области их действие приостановили до 28 февраля, а в Калужской области их введение отложено на неопределенный срок.

Снятие карантинов

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил оперативному штабу начать постепенное смягчение ограничительных мер в регионе ввиду высокого коллективного иммунитета. После этого QR-коды перестали требовать у пассажиров внутренних авиарейсов, однако они все еще нужны для входа в ТЦ, государственные ведомства, учреждения культуры, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, гостиницы и др.

Тем не менее, большинство регионов приняли решение сохранить действующую систему, но в некоторых из них снимается часть других ограничений. Так, школьники Якутии, Тульской области и Пермского края с понедельника, 14 февраля, вернулись с карантина к очному обучению. "Решение об отмене ограничений связано со снижением заболеваемости ковидом среди детей в два раза", - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В Карелии планировалось ввести систему QR-кодов для родителей для входа в детские образовательные учреждения, однако было принято решение отказаться от этой идеи.

Нагрузка на первичное звено

Вводить более жесткие ограничения региональные власти не торопятся. Это объясняется низким уровнем госпитализации относительно предыдущей "волны" коронавируса. Тем не менее значительно возросла нагрузка на первичное звено, из-за чего многие регионы приняли решение отказаться от плановой помощи и диспансеризации.

"За прошедший месяц количество пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся под наблюдением врачей, увеличилось в 17 раз. На данный момент их количество достигло 28 тыс.", - отмечала вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Фото: pixabay