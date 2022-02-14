Я нашел ошибку
Главные новости:
Вводить более жесткие ограничения региональные власти не торопятся.
В 14 российских регионах отменили или частично приостановили действие системы QR-кодов
Если госслужащие не вернутся к исполнению рабочих обязанностей, их ждут санкции.
Зеленский дал уехавшим из-за сообщений о возможном вторжении России госслужащим 24 часа для возвращения на Украину
Эксперты все чаще говорят о необходимости носить вместо масок респираторы.
С появлением"омикрона" возник вопрос о том, насколько эффективны против него маски
" Я радуюсь, но эмоционально устала".
Камила Валиева заявила, что она счастлива продолжить выступление на Олимпиаде в Пекине
" Мы это не предусматриваем, мы этого не видим".
В Киеве заявили об отсутствии предпосылок для вторжения России на Украину   
Мужчина рассказал, что намерен жить как минимум до 120 лет.
Столетний житель Хабаровска поделился секретами долголетия
По его словам, при нынешнем уровне заболеваемости вирусный геном "портится", что делает его менее жизнеспособным.
Вирусолог Альтштейн заявил о пике пятой волны коронавируса в России
Новшества установлены на федеральном уровне и касаются сроков подачи заявлений и количества предпочтительных школ.
В Самарской области изменятся правила зачисления детей в первые классы
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.58
1.59
EUR 86.85
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В 14 российских регионах отменили или частично приостановили действие системы QR-кодов

14 февраля 2022 23:51
141
Вводить более жесткие ограничения региональные власти не торопятся.

В 14 российских регионах отменили или частично приостановили действие системы QR-кодов

Вводить более жесткие ограничения региональные власти не торопятся.

Власти ряда российских регионов, несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, начали отказываться от введенных ранее ограничений. Уже в 14 субъектах действие системы QR-кодов отменили или частично приостановили, в ряде регионов вводятся иные послабления, следует из данных, предоставленных местными администрациями, передает ТАСС.

Отказ от QR-кодов

Свердловская область еще в конце декабря прошлого года отменила проверку QR-кодов для посетителей общепита и сферы услуг. После праздников власти заявили, что это не привело к росту заболеваемости, хотя и произошло снижение количества желающих вакцинироваться.

Примерно в то же время власти Карачаево-Черкесии, Ставропольского края и Тюменской области отменили сертификаты при посещении кафе, торговых центров и кинотеатров. А в Костромской области QR-код для входа в ТЦ нужен только в выходные.

В середине января власти Курганской области разрешили свободный доступ в заведения общепита и крупные торговые центры. Затем такое же решение приняли и в Калининградской области, ссылаясь на высокий уровень коллективного иммунитета (свыше 71%). А в Кемеровской области требование о предъявлении сертификатов в общественных местах отменено полностью.

Кроме того, QR-коды больше не проверяют в большинстве заведений во Владимирской, Белгородской, Свердловской областях и Севастополе, в Орловской области их действие приостановили до 28 февраля, а в Калужской области их введение отложено на неопределенный срок.

Снятие карантинов 

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил оперативному штабу начать постепенное смягчение ограничительных мер в регионе ввиду высокого коллективного иммунитета. После этого QR-коды перестали требовать у пассажиров внутренних авиарейсов, однако они все еще нужны для входа в ТЦ, государственные ведомства, учреждения культуры, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, гостиницы и др.

Тем не менее, большинство регионов приняли решение сохранить действующую систему, но в некоторых из них снимается часть других ограничений. Так, школьники Якутии, Тульской области и Пермского края с понедельника, 14 февраля, вернулись с карантина к очному обучению. "Решение об отмене ограничений связано со снижением заболеваемости ковидом среди детей в два раза", - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В Карелии планировалось ввести систему QR-кодов для родителей для входа в детские образовательные учреждения, однако было принято решение отказаться от этой идеи.

Нагрузка на первичное звено

Вводить более жесткие ограничения региональные власти не торопятся. Это объясняется низким уровнем госпитализации относительно предыдущей "волны" коронавируса. Тем не менее значительно возросла нагрузка на первичное звено, из-за чего многие регионы приняли решение отказаться от плановой помощи и диспансеризации.

"За прошедший месяц количество пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находятся под наблюдением врачей, увеличилось в 17 раз. На данный момент их количество достигло 28 тыс.", - отмечала вице-губернатор - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По его словам, при нынешнем уровне заболеваемости вирусный геном "портится", что делает его менее жизнеспособным.
14 февраля 2022, 21:04
Вирусолог Альтштейн заявил о пике пятой волны коронавируса в России
По его словам, при нынешнем уровне заболеваемости вирусный геном "портится", что делает его менее жизнеспособным. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
196
Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба СО.
14 февраля 2022, 19:20
В сферах здравоохранения, образования, услуг и ЖКХ в регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19
Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба СО. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
277
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание.
14 февраля 2022  20:02
Губернатор поставил задачу подключить к высокоскоростному Интернету малые населенные пункты региона до начала 2024 года
352
 Еще 3 233 жителей Самарской области заболели коронавирусом
14 февраля 2022  13:43
 Еще 3 233 жителей Самарской области заболели коронавирусом
335
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
14 февраля 2022  12:59
Самарский бизнес выпустил облигации на сумму более 4,4 млрд рублей
349
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
14 февраля 2022  12:27
За время проведения транспортной акции Картой жителя Самарской области оплачено более 78 тыс. поездок
434
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
12 февраля 2022  13:35
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
830
Весь список