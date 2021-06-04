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Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса

4 июня 2021 13:55
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Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре можно привиться от коронавируса

Сегодня, 4 июня, возле торгового центра METRO в Самаре по адресу: улица Уральская, 225 - с 14.00 до 20.00 будет работать мобильный пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции

Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции.

Также продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров "Мега" (парковка у центрального входа), "Космопорт" (парковка у входа в магазин "Спортмастер"), "Амбар" (парковка возле второго входа) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в торговом центре "Аврора" с 11.00 до 18.00 организован стационарный прививочный пункт (корпус 3, 1-й этаж, кабинет напротив магазина FixPrice).

В Тольятти прививочные кабинеты функционируют в торговых центрах "Русь-на-Волге" и "Парк Хаус".

Работают круглосуточные прививочные кабинеты в Самаре на базе городской больницы № 4 по адресу: улица Мичурина,125, тел. 8(846)3124890; в Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5, тел. 8(8482)790451.

Дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:
- в Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: улица Ленина, 61, тел. 88466122348;
- в Безенчуке на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: улица Мамистова, 52, тел. 88467624149;
- в Чапаевске на базе приёмного покоя ЦГБ по адресу: улица Ленина 104, тел. 88463930447;
- в Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, улица Победы, 68, тел. 88466433741.

Теги: В центре внимания вакцинация коронавирус прививка

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