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С появлением новых штаммов COVID «Спутник V» перестал защищать

23 октября 2023 13:26
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С появлением новых штаммов COVID «Спутник V» перестал защищать

Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V», с появлением штамма COVID-19 «кракен», перестала защищать совсем, идут клинические испытания обновленной вакцины. Об этом в интервью «Газете.ру» заявил глава Центра Гамалеи (разработчика «Спутник V») Александр Гинцбург.

По его слова, исходный вариант «Спутника» защищал от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го до июля 2022 года. Однако на начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты COIVD-19 «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность вакцины упала в восемь раз. Когда же появились варианты 4 и 5, эффективность упала уже раз в 20.

«А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины, — добавил ученый.

По его словам, ученые центра подготовили новые варианты вакцин в лаборатории, ими провакцинировали сотрудников центра. Проводятся клинические испытания «Спутника V» на основе XBB.1.5, они завершатся 10 декабря. В гражданский оборот новая вакцина может поступить в марте, пишет РБК.
 

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