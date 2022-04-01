Роспотребнадзор отменил требование о ПЦР-теста для россиян, прибывающих через сухопутную границу

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Роспотребнадзор отменил требование о заполнении анкеты на сайте госуслуг для россиян, возвращающихся на родину из-за рубежа через сухопутную границу, а также сдачу ПЦР-теста на коронавирус. Ограничения отменяются и для граждан, прибывающих из стран ЕАЭС по суше. Соответствующие изменения внесены в постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Ранее россияне должны были за 24 часа до возвращения из-за границы заполнить анкету на госуслугах, после возвращения передать информацию о наличии прививки или антител, а при их отсутствии – результат ПЦР-теста на COVID, передает Радио Маяк.