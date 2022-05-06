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Риск повторного заражения коронавирусом растет из-за ослабления иммунитета со временем, поэтому нельзя исключить рост заболеваемости в будущем. Об этом заявил РИА Новости представитель Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он отметил, что мутации вируса случаются постоянно, варианты периодически сменяют друг друга. При этом не стоит утверждать, что сам вирус после мутации становится менее опасным, подчеркнул иммунолог.

По данным оперштаба за 5 мая, в России заболели коронавирусом 5 тысяч человек – это минимум с 3 сентября 2020 года