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РБК: Жириновский госпитализирован со значительным поражением легких

9 февраля 2022 19:27
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Его состояние тяжелое.

Госпитализированного лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщил источник РБК в партии и собеседники URA.RU, близкие к ЛДПР.

Еще один источник РБК, близкий к ситуации, сообщил, что состояние политика критическое. «И никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — рассказал он.

РБК обратился за комментарием к Игорю Лебедеву — сыну Жириновского и бывшему вице-спикеру Госдумы.

О том, что Жириновский попал в больницу, писали «Интерфакс» и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Источник в партии подтвердил РБК, что его госпитализирлвали в ЦКБ.

По данным Telegram-канала Mash, Жириновского госпитализировали из-за двусторонней пневмонии, начавшейся на фоне коронавируса: у него поражено 50–75% легких. Источник «Интерфакса» также рассказал, что поражение легких серьезное.

Ранее в пресс-службе ЛДПР ТАСС заявляли, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.

В декабре Жириновский рассказывал, что за полтора года восемь раз «укололся разными вакцинами». Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило», — заявил он. По мнению политика, делать повторную прививку необходимо при снижении уровня антител. 

Жириновскому 75 лет. В 1989 году он основал Либерально-демократическую партию Советского Союза (ЛДПСС) — предшественницу ЛДПР. Шесть раз политик баллотировался на пост президента России.

 

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС / РБК
 

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