Прибывающих в Египет российских туристов будут тестировать на COVID-19

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Египет на фоне распространения "омикрона" с 22 января меняет правила для туристов: всех прилетающих в страну будут тестировать на COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора "Интурист".

Сейчас россияне могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации "Спутником V".

"Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта", — рассказали в компании.

Те, у кого будет положительный результат, поедут на пять дней в обсерватор, добавили в "Интуристе".