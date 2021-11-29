После применения вакцины "Спутник V" ревакцинация "Спутником Лайт" дает лучший результат

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После применения вакцины "Спутник V" ревакцинироваться можно любым препаратом, однако комбинация со "Спутником Лайт" дает лучший результат. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Что касается мРНК-вакцин, таких, как Moderna или Pfizer, их, по словам Гинцбурга, лучше бустировать "Спутником V".

Ученый напомнил, что эффективность отечественного препарата против штамма "дельта" составляет от 83 до 90 процентов, а это гораздо эффективнее других вакцин.

Гинцбург пояснил, что РНК-вакцины дают хороший иммунный ответ против штаммов коронавируса, предшествующих "дельте". А когда появился штамм "дельта", выяснилось, что эффективность антител, образующихся на белки, которые синтезируются у этих вакцин, снизилась до 50 процентов – почти в два раза.

У "Спутника V" нет такого жесткого зажима, антиген находится в разных состояниях, поэтому спектр образующихся антител значительно шире, передает Радио Маяк.