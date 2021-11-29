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После применения вакцины "Спутник V" ревакцинация "Спутником Лайт" дает лучший результат

29 ноября 2021 09:27
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После применения вакцины "Спутник V" ревакцинация "Спутником Лайт" дает лучший результат

После применения вакцины "Спутник V" ревакцинироваться можно любым препаратом, однако комбинация со "Спутником Лайт" дает лучший результат. Об этом сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Что касается мРНК-вакцин, таких, как Moderna или Pfizer, их, по словам Гинцбурга, лучше бустировать "Спутником V".

Ученый напомнил, что эффективность отечественного препарата против штамма "дельта" составляет от 83 до 90 процентов, а это гораздо эффективнее других вакцин.

Гинцбург пояснил, что РНК-вакцины дают хороший иммунный ответ против штаммов коронавируса, предшествующих "дельте". А когда появился штамм "дельта", выяснилось, что эффективность антител, образующихся на белки, которые синтезируются у этих вакцин, снизилась до 50 процентов – почти в два раза.

У "Спутника V" нет такого жесткого зажима, антиген находится в разных состояниях, поэтому спектр образующихся антител значительно шире, передает Радио Маяк.

Теги: Вакцинация Коронавирус

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