 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области

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На седьмое февраля в регионе за сутки госпитализировано 215 пациентов с коронавирусом.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 25006, нарастающим итогом 5505995.

Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19:

- 1395 в г. Самара

- 780 в г. Тольятти

- 307 в г. Сызрань

- 303 в г. Новокуйбышевск

- 197 в Красноярском районе

- 89 в Кинель-Черкасском районе

- 84 в Приволжском районе

- 78 в г. Чапаевск

- 66 в Волжском районе

- 58 в Кошкинском районе

- 57 в Нефтегорском районе

- 53 в г. Отрадный

- 50 в Большеглушицком районе

- 39 в г. Кинель

- 37 в Красноармейском районе

- 37 в Сызранском районе

- 33 в Алексеевском районе

- 30 в Безенчукском районе

- 27 в г. Октябрьск

- 23 в Пестравском районе

- 23 в Шигонском районе

- 22 в Хворостянском районе

- 20 в Клявлинском районе

- 20 в Елховском районе

- 8 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Кинельском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 1 в Камышлинском районе

3518 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 326 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 246626 случаев коронавируса.

Скончались 6785 человек (нарастающим итогом), в том числе 11 за сутки.

