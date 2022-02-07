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 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области

7 февраля 2022 13:55
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 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области

На седьмое февраля в регионе за сутки госпитализировано 215 пациентов с коронавирусом.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 25006, нарастающим итогом 5505995.
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19:
- 1395 в г. Самара
- 780 в г. Тольятти
- 307 в г. Сызрань
- 303 в г. Новокуйбышевск
- 197 в Красноярском районе
- 89 в Кинель-Черкасском районе
- 84 в Приволжском районе
- 78 в г. Чапаевск
- 66 в Волжском районе
- 58 в Кошкинском районе
- 57 в Нефтегорском районе
- 53 в г. Отрадный
- 50 в Большеглушицком районе
- 39 в г. Кинель
- 37 в Красноармейском районе
- 37 в Сызранском районе
- 33 в Алексеевском районе
- 30 в Безенчукском районе
- 27 в г. Октябрьск
- 23 в Пестравском районе
- 23 в Шигонском районе
- 22 в Хворостянском районе
- 20 в Клявлинском районе
- 20 в Елховском районе
- 8 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Кинельском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
3518 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 326 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 246626 случаев коронавируса.
Скончались 6785 человек (нарастающим итогом), в том числе 11 за сутки.
 

Теги: В центре внимания Коронавирус

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