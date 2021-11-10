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Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может продлиться до конца зимы. Такое мнение ТАСС высказал врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков.

По его словам, пик заболеваемости еще не пройден, в ближайшее время будет наблюдаться рост. В прошлом году с ноября по январь было то же самое, напомнил врач.

Для снижения риска заразиться Никишенков посоветовал пройти вакцинацию от ковида тем, кто еще этого не сделал. И ревакцинироваться тем, у кого с момента прививки уже прошло полгода.