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Песков: обязательной вакцинации де-юре и де-факто в России нет   

28 июня 2021 15:34
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В регионах вводится условие обязательной вакцинации только для работы в некоторых отраслях.

"В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия [обязательной вакцинации] для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая", - заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос, ожидают ли в Кремле, что все регионы РФ введут обязательную вакцинацию, Песков ответил: "Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий".

"Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики", - еще раз подчеркнул пресс-секретарь президента.

 

Фото:    pixabay 

Теги: о вакцинации Песков

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