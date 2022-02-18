165

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Владимирович Муравец:



Сейчас, на пике очередной волны распространения новой коронавирусной инфекции, самое время поговорить о повторной вакцинации. Прежде всего, надо принять во внимание, что организм это постоянно саморегулирующаяся и очень экономная система. Поэтому уровень антител, появившихся в результате вакцинации или болезни, неминуемо начинает снижаться.



Организм не будет поддерживать количество антител бесконечно долго при отсутствии контактов с вирусом. Скорость этого снижения различна, но у большинства людей критическое снижение напряженности иммунитета наступает через 6 месяцев. Именно этот момент и оптимален для повторной вакцинации.



Хочу отметить немаловажный факт, что часто повторная вакцинация дает даже более эффективный иммунный ответ, чем первичная. Это так называемый «буст-эффект», который связан с тем, что благодаря наличию «иммунологической памяти», информации, которая сохраняется в определенных клетках, организм дает более быструю и активную выработку антител.



Сразу хочу предостеречь от идеи «немножко переболеть вместо вакцинации». Подход в корне неверный, а зачастую и смертельно опасный. Болезнь очень коварна, и потеря 3-4 дней, которые нужны для активации «иммунологической памяти», для некоторых может оказаться фатальной. Для наиболее полной защиты от вируса нам нужны именно антитела, потому что только они способны атаковать его с первых минут попадания в организм и не дать коронавирусу запустить каскад повреждений органов и систем организма, который может закончиться непредсказуемо и очень печально.



И последнее. Вы уже проходили первичную вакцинацию и на собственном опыте знаете, что кроме 1-2 дней поствакцинальной реакции никаких негативных последствий не возникало. Поэтому настоятельно рекомендую каждому спокойно и осознанно пройти повторную вакцинацию через 6 месяцев после предшествующей первичной вакцинации.

Будьте здоровы!