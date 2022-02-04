Я нашел ошибку
Главные новости:
Главврача клиники Евгения Попова арестовали.
Жертвами отравления барием стали уже семь пациентов после обследования в медцентре в Петербурге
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.
Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
Раз в год представители газовых компаний, организуют поквартирный обход с целью проверки газового оборудования, вентиляционных каналов, дымоходов. 
В Самаре безопасность эксплуатации газового оборудования в жилых домах на особом контроле 
Данный клиент не первый год входит в число злостных неплательщиков.
«ЭнергосбыТ Плюс» ограничил за долги теплоснабжение автосервиса в Самаре
Центр оснащен современным диагностическим оборудованием экспертного класса, которое соответствует по уровню областному онкоцентру.
Более 100 пациентов прошли необходимые обследования в новом центре онкологической помощи больницы № 6
Потребовалась помощь спасателей.
В Волжском районе на трассе М-5 кроссовер столкнулся с грузовым автомобилем
Будут полностью обновлены котлоагрегат, паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование.
Т Плюс начала подготовку к модернизации Самарской ТЭЦ по ДПМ-2
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.05
-0.6
EUR 87.12
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования

4 февраля 2022 18:52
95
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.

В пятницу, 4 февраля, губернатор Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. С учетом роста заболеваемости COVID – 19, особенно в категории несовершеннолетних лиц, а также рекордных показателей распространения в регионе ОРВИ, оперштабом были приняты решения в сфере образования.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила, что за неделю и в последние дни фиксируется рост заболеваемости COVID – 19 по всем возрастным категориям, при этом наиболее существенная динамика в группе 7-14 лет и 15-17 лет. Кроме того, в Самарской области, по оценкам Роспотребнадзора, достигнуты рекордные показатели заболеваемости ОРВИ за последние 10 — 15 лет. Так, только за 4 дня зафиксировано 43 тысячи случаев среди всех возрастных групп. Как сообщил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, сегодня 89 образовательных учреждений полностью закрыты на карантин (из них 30 в Самаре, 10 – в Тольятти, 10 – в Новокуйбышевске). Еще 381 учреждение закрыто частично.

«Сейчас количество болеющих в учреждениях школьного и среднего специального образования более чем в 2 раза выше, чем за аналогичный период 2021 года. Такая же статистика по педагогам», — отметил министр. При этом Виктор Акопьян уточнил, что уровень заболеваемости в образовательных учреждениях сильно отличается по муниципалитетам – есть те города и районы, где ситуация в сравнении различается кардинально.

С учетом динамики заболеваемости министерство образования Самарской области предложило оперштабу принять два решения. Первое – перенести на более раннюю дату, с 14 февраля на 7 февраля, срок начала дополнительных недельных каникул для первоклассников в общеобразовательных организациях. То есть каникулы продлятся с 7 по 14 февраля. Второе – рекомендовать муниципальным штабам принимать решение о переводе на дистанционное обучение учеников 5-8 и 10 классов с учетом эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании.

«Динамика, к сожалению, негативная. Распространение коронавируса находится в активной фазе. У нас продолжается рост заболеваемости среди школьников. Помимо COVID – 19 у нас рекордные показатели по ОРВИ. Тревог и обращений людей много. Также это фактор дополнительной нагрузки на систему здравоохранения. Все это сподвигает нас на принятие решений, — отметил Губернатор Дмитрий Азаров, — В тех условиях, когда разброс заболеваемости по муниципалитетам значительный, принимать решения по всей области в целом, нецелесообразно. В связи с такой дифференциацией, именно рекомендовать муниципалитетам принимать решение с учетом эпидемиологической ситуации — наиболее оправданный подход».

При этом Дмитрий Азаров подчеркнул: там, где ситуация наиболее тревожная, решения должны быть незамедлительно приняты.

Для вузов и ссузов условия принятия мер не меняются: администрации, как и раньше, принимают решения самостоятельно и могут полностью закрыть учреждение на карантин, либо принимать частичные ограничительные меры. При этом ссузы, по предложению регионального минобра, продолжают использовать схему поочередного перевода курсов и групп на дистанционное и очное обучение. Такой формат дает положительный эффект.

«Мы посоветовались с областным родительским комитетом, директорским корпусом, руководителями некоторых вузов, советом ректором Самарской области», — сказал Виктор Акопьян.

«С этими мерами и предложениями областного минобра я полностью согласен. Почти со всеми вузами мы переговорили. Общее мнение – решения по переводу на дистанционное обучение оставить на усмотрение ректората в зависимости от ситуации», — отметил председатель Совета ректоров вузов Самарской области, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников.

Дмитрий Азаров обратился к Геннадию Котельникову с просьбой переговорить с ректорами вузов Самарской области, чтобы те обеспечили максимальный контроль над соблюдением всех санитарно- эпидемиологических требований в своих учебных учреждениях, внимательно следили за ситуацией по заболеваемости среди студентов, при необходимости принимали решения.

«Нам нельзя допустить роста заболеваемости среди студенчества», — подчеркнул Глава региона.

Губернатор поручил сегодня подготовить новое Постановление по принятым решениям. Муниципальные штабы в случае необходимости принятия решений по образовательным организациям также должны оперативно сделать это и проинформировать земляков:

«Чтобы и образовательные организации были заранее готовы к дистанционному обучению, и дети с родителями заблаговременно знали», — сказал Дмитрий Азаров.

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
04 февраля 2022, 18:44
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием. Политика
74
По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля.
03 февраля 2022, 20:46
Всем миром: в работу по ликвидации последствий снегопада включится техника предприятий, организаций и МЧС 
По информации главы Приволжского УГМС Айдара Мингазова, сильный снегопад продлится до 24.00 3 февраля. Общество
525
«Уверен, с такими как вы, у нас все получится».
03 февраля 2022, 16:08
Дмитрий Азаров встретился с лидерами бизнес – сообщества Самарской области
«Уверен, с такими как вы, у нас все получится». Бизнес
594
В центре внимания
Дмитрий Азаров провёл очередное заседание оперативного штаба.
4 февраля 2022  18:52
Оперштаб СО вводит дополнительные меры защиты от COVID-19 в сфере образования
88
Сегодня в 3 городских округах – Самаре, Тольятти и Октябрьске - успешно функционируют 7 предприятий с итальянским участием.
4 февраля 2022  18:44
Дмитрий Азаров и Посол Италии в России Джорджо Стараче обсудили расширение гуманитарного и экономического сотрудничества между регионами
89
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
4 февраля 2022  13:51
Предприниматели региона при поддержке Гарантийного фонда смогли привлечь рекордные 2,9 млрд рублей
193
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
4 февраля 2022  12:31
Ряд офисов «ЭнергосбыТ Плюс» приостановил прием клиентов
227
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
4 февраля 2022  11:45
В Самарской области продолжается работа по ликвидации последствий снегопада
260
Весь список