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Оперштаб СО: отменен ряд ограничений для детей школьного возраста, объявлен единый день вакцинации

28 марта 2022 19:16
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Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

В понедельник, 28 марта, Виктор Кудряшов провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Несмотря на сокращение ежедневно выявляемых случаев коронавируса, эпидемиологическую ситуацию руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова охарактеризовала как напряженную. 

За минувшие сутки подтвержден 461 случай заболевания. При том, что за 12-ю неделю года снижение затронуло все возрастные и профессиональные группы, показатели на 100 тыс. населения по возрастам наиболее высоки среди населения 65 лет и старше (208,14 на 100 тыс. населения), среди детей до года (180,02 на 100 тыс. населения), в группе 50-64 года (141,48 на 100 тыс. населения), что вызывает тревогу специалистов. В разрезе профессиональных групп высокими остаются цифры по заболеваемости на 100 тыс. населения среди работников санаторно-курортных учреждений, сферы услуг, здравоохранения, образования. 

В рамках мониторинга циркуляции вирусов за минувшую неделю выявлены парагрипп и аденовирусная инфекция. ОРВИ заболели 12908 жителей, внебольничной пневмонией – 476. Это на 3,3% и 70% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Что касается сравнения с данными 11-недели, то по внебольничной пневмонии впервые за пять последних недель отмечен рост – на 5,8%. Специалисты связывают это с тем, что часть заболевших затягивают обращение к врачу, чем усугубляют течение болезни. 

По данным министра здравоохранения региона Армена Беняна, на амбулаторном лечении находятся 4127 человек с подтвержденным коронавирусом (на 36,6% меньше, чем на предыдущей неделе), в госпиталях – 1571 человек с коронавирусом и подозрением на него. Уменьшение общего числа одномоментно болеющих позволило сократить часть «красных зон» в поликлиниках и продолжить перевод в штатный режим госпитальных мест терпавтического, хирургического, акушерско-гинекологического профилей. В настоящее время развернуто 1982 инфекционных коек в 29 больницах. 

Соотношение числа пациентов по тяжести протекания заболевания остается в среднем стабильным, однако в течение трех последних недель увеличивается количество тяжелых больных. В числе причин этого министр обозначил отсутствие вакцинации, позднее обращение за медпомощью и, таким образом, запоздалое начало лечения.

Необходимый запас препаратов для лечения коронавируса в регионе есть, отметил министр. Он также сообщил, что в рамках единого регионального контакт-центра скоро появится дополнительная линия, по которой жителям можно будет узнать о ситуации с лекарствами.

Что касается вакцинации, то на данный момент вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 54% процента от населения региона (84% от плана). Повторно привиты почти 42% от плана. Среди жителей старше 60 лет, представляющих категорию наибольшего риска по тяжести протекания инфекции и ее последствий, привито почти 70% от плана. 

«Много людей с пневмонией попадают в больницы, и для многих, особенно непривитых, людей ковид представляет очень серьезную опасность. Прошу глав муниципальных образований продолжать усилия по вакцинации. Остается необходимым продолжать носить маски. Рейды по проверке масочного режима в общественном транспорте будут продолжаться. Ситуация остается очень непростой», - отметил Виктор Кудряшов.

Армен Бенян сообщил, что в области продолжают работать 200 прививочных пунктов, кроме круглосуточных: в связи с низкой востребованностью их перевели на 16-часовой режим работы. Также министр анонсировал областную акцию – единый день вакцинации, которая состоится 4 апреля. С 9 до 20 часов в Самаре привиться можно будет в пункте вакцинации на базе Самарской областной универсальной научной библиотеки, также запланированы дополнительные пункты в других муниципалитетах с выездом мобильных бригад по крупным объектам социальной структуры, по заявкам - вакцинация граждан 60+ на дому.

Необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах, а также проведения дезинфекционных мероприятий, входной термометрии сохраняется. Изменения в санитарно-эпидемиологических требованиях коснулись образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи. По информации Светланы Архиповой, отменены требование по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета; требование по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой; требование предъявлять медицинскую справку для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19. При этом наличие справки после перенесенного заболевания остается обязательным.

Также теперь нет необходимости в «лестничном» расписании – уроки и перемены для всех могут быть в одинаковое время. Допускается проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе. Отменено требование о закрытом режиме работы летних оздоровительных детских лагерей, теперь допускается их 100-процентная загрузка. При этом сохраняется комплекс противоэпидемических мероприятий: усиленный дезинфекционный режим, регулярное обеззараживание воздуха, термометрия 2 раза в день (утром и вечером), ношение масок обслуживающим персоналом и работниками пищеблоков, обследование персонала летних оздоровительных учреждений на COVID-19 перед началом каждой смены с получением результатов обследования не ранее, чем за 2 дня до выхода на работу, и другие требования.

 

Теги: Коронавирус

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