Оперштаб СО: Крайне напряжённая обстановка сохраняется

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На заседании оперативного штаба по противодействию распространения ковид в Самарской области фиксируют значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах!



Наибольший рост наблюдается среди школьников в возрасте 7-14 лет, 15-17 лет, а также в группе 30-49 лет.



Наибольший рост инфицирования по-прежнему в учреждениях сферы услуг, идёт рост в системе общественного питания.



Работодателям настоятельно рекомендуется усилить контроль за соблюдением всех санитарных мер, переводу части коллектива на удаленный режим, внимание вакцинации и ревакцинации.

Учитывая рост домашних очагов заболеваемости, всех граждан просят быть максимально внимательными к профилактике и личной безопасности.



В настоящее время принимается решение о введении дополнительных ограничений по массовым мероприятиям.

Фото: оперштаб СО