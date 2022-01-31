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Оперштаб СО: Крайне напряжённая обстановка сохраняется

31 января 2022 16:35
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В настоящее время принимается решение о введении дополнительных ограничений по массовым мероприятиям.

На заседании оперативного штаба по противодействию распространения ковид в Самарской области фиксируют значительный рост заболеваемости во всех возрастных группах!

Наибольший рост наблюдается среди школьников в возрасте 7-14 лет, 15-17 лет, а также в группе 30-49 лет.

Наибольший рост инфицирования по-прежнему в учреждениях сферы услуг, идёт рост в системе общественного питания.

Работодателям настоятельно рекомендуется усилить контроль за соблюдением всех санитарных мер, переводу части коллектива на удаленный режим, внимание вакцинации и ревакцинации.
Учитывая рост домашних очагов заболеваемости, всех граждан просят быть максимально внимательными к профилактике и личной безопасности.

В настоящее время принимается решение о введении дополнительных ограничений по массовым мероприятиям.

 

Фото:   оперштаб СО

Теги: Коронавирус

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