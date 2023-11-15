Обновленный "Спутник лайт" станет доступен уже в начале декабря

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Ускоренная процедура получения разрешения от Минздрава позволит выпустить в гражданский оборот первые партии вакцины "Спутник лайт" уже 10-15 декабря. "Спутник V" или детский вариант поступят в медицинские организации чуть позже. Об этом рассказал в среду директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет Смотрим.

По словам Гинцбурга, пока исследователи дописывают отчет по испытаниям препарата, идет наработка соответствующего объема вакцин. Это позволит на два месяца ускорить начало вакцинации россиян обновленным "Спутником".

Гинцбург отметил, что штаммы коронавируса приобрели новые свойства: летальность снизилась, но заразность – увеличилась.

"Кто не вакцинировался – переболели все, те, кто до 40 лет – на ногах, а те, кто старше 40 – чем возраст больше, тем температура больше", – пояснил ученый.

Ранее Гинцбург рассказал РИА Новости, что обновленная вакцина против коронавируса на вызвала значимых побочных явлений в организмах добровольцев.