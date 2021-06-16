Николай Ренц порекомендовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом

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Руководитель информационного центра оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Николай Ренц традиционно обратился к жителям Самарской области. Медик порекомендовал не расслабляться в борьбе с коронавирусом.



Чтобы не заразиться сейчас, необходимо организованно соблюдать меры безопасности. Это касается не только ношения масок, соблюдения социальной дистанции и использования антисептиков, но и создания иммунитета:



"Производство вакцины налажено. Она регулярно поступает в Самарскую область. Все медицинские учреждения, поликлиники, в которых сегодня организованы прививки, обеспечены вакциной. Например, сейчас во всех лечебных учреждениях Тольятти более 10 тысяч доз препарата."

Подробности в видео.